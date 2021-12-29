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  3. Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış.

Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz"

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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