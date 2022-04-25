Son dakika | Bakan Soylu," Tükeniyorsunuz. Teslim olun" diyerek duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Eren Operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,

J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun."