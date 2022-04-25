Son dakika | Bakan Soylu," Tükeniyorsunuz. Teslim olun" diyerek duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka - 5 Operasyonu kapsamında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde tespit edilen 3 teröristin J-SİHA ve İHA destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Eren Operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,
J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun."
Emniyet ve Jandarmamız;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 25, 2022
Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde,
J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda,
Besta Grubundan 3️⃣ teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.
Tükeniyorsunuz.
Teslim olun.