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  3. Son dakika | Bakan Soylu," Tükeniyorsunuz. Teslim olun" diyerek duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Bakan Soylu," Tükeniyorsunuz. Teslim olun" diyerek duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka - 5 Operasyonu kapsamında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde tespit edilen 3 teröristin J-SİHA ve İHA destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Bakan Soylu," Tükeniyorsunuz. Teslim olun" diyerek duyurdu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Eren Operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, 
J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz.  Teslim olun."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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