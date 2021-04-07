SON DAKİKA! Bakan Varank duyurdu: 1 milyon liraya kadar destek ödemesi! Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi.

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Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi. Bakan Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi. AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü