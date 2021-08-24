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  3. Son dakika | Bakan Varank güzel haberi verdi: Yapay zeka alanında istihdamın 50 bine ulaşması hedefleniyor

Son dakika | Bakan Varank güzel haberi verdi: Yapay zeka alanında istihdamın 50 bine ulaşması hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladığı törende yaptığı konuşmada,"2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. " dedi.

Son dakika | Bakan Varank güzel haberi verdi: Yapay zeka alanında istihdamın 50 bine ulaşması hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtım programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik.

Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız.

Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik."

Tayfun Altuntaş
Editör
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