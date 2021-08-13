Son dakika | Bakan Varank, VLP aşısı için güzel haberi verdi: Faz 2 tamamlandı, yan etki görülmedi

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı adayının faz 2 çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Aşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank," Dünyada uygulamaya giren veya halen üzerinde çalışılan farklı aşılar var. Bunlardan bazıları yenilikçi teknolojileri barındırıyor. VLP aşı adayımız da inovatif yöntemle geliştirilen aşı adaylarından biri olarak dikkat çekiyor." dedi.

"DÜNYADA VLP TEMELLİ 5 AŞI ADAYI VAR"

"VLP aşı adayımız bu platformdaki başarılı çalışmalardan bir tanesi. " diyen Bakan Varank," Dünyada klinik aşamaya gelmiş 5 VLP aşı adayı var. Bunlardan ikisi Kanada'da, biri Hollanda'da. Bir diğer VLP aşısı üzerinde Hindistan, ABD ve İngiltere ortaklaşa çalışıyor. Bu 5 aşı adayından biri de Mayda ve İhsan hocalarımızın çalışması." şeklinde konuştu.

Aşının potansiyeline inandıklarını kaydeden Bakan Varank, 27 Mart'ta ilk klinik denemeleri başlayan Faz-1 çalışmasında TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile birlikte gönüllü olarak yer aldıklarını anımsatarak, Faz-1'in ardından Faz-2 aşılamalarının da başarıyla tamamlandığını söyledi.

"YAN ETKİYLE KARŞILAŞMADIK"

Bakan Varank şunları kaydetti:

"Eylülde yerli VLP aşısının Faz-3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz-3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz."

"ACİL KULLANIM ONAYI BEKLİYORUZ"

Bakan Varank, sosyal medya hesabından aşının faz 2 çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada," Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz2 aşılamaları da herhangi bir yan etki ile karşılaşılmadan başarıyla sona erdi. Eylül’de başlayacak Faz3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

YERLİ VLP AŞISININ ÖZELLİKLERİ

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 aşı adayları listesinde yer aldı.

VLP aşı adayının Bakan Varank ile TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın gönüllü olduğu Faz-1 aşamasına 36 kişi katıldı. 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla birer farmakolog, immünolog ve istatistik uzmanından oluşan Bağımsız Veri İzleme Komitesi çalışmaları uygun buldu. Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Faz-2 için başvuruda bulunuldu.

Çalışma onayı alınarak 26 Haziran'da Faz-2 çalışmalarına 3 ayrı merkezde başlandı. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 349 gönüllüye aşılamalar iki doz olarak yapıldı. Aşılamalar, 8 Ağustos'ta tamamlandı. Yerli VLP aşı adayının, Faz-3 aşamasına ilişkin dosyasının eylülün üçüncü haftasında teslim edilmesi planlanıyor.

VLP aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir biçimde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Yerli VLP aşı adayının bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak tasarımında virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu özelliğiyle yerli VLP aşı adayının virüse karşı çok daha etkili bir bağışıklık sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve TÜSEB tarafından desteklenen inaktif temelli TURKOVAC aşısının ise faz 3 çalışmaları devam ediyor.