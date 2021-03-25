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  3. SON DAKİKA! Bakan Varank'tan flaş açıklama: Piyasalardaki dalgalanmalar, gerçeklerle örtüşmüyor!

SON DAKİKA! Bakan Varank'tan flaş açıklama: Piyasalardaki dalgalanmalar, gerçeklerle örtüşmüyor!

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor.

SON DAKİKA! Bakan Varank'tan flaş açıklama: Piyasalardaki dalgalanmalar, gerçeklerle örtüşmüyor!

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor.

Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız.

KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz."

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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