Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Zincir marketlerin geçmişte ortak 'fiyat anlaşması' yaptıkları belgelerle kanıtlandı3. kez baba olan Halit Ergenç hakkında bilinmeyen bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız!Trabzonspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlıkların oyuncular durumu belli oldu!Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi!Son dakika | Fahrettin Altun'dan Bakan Lütfi Elvan'ın istifa ettiği haberine yalanlama: Bakanımız görevinin başındadırKölemen ne demek, TDK'ya göre Kölemen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Üç Kuruş Konyalı Alişan Uğur kimin oğlu? Alişan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında?Sadakatsiz'in Aras'ı dizinin başını yaktı! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü RTÜK'e başvurdu!Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2022 asgari ücretine ilişkin olarak," Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız." dedi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin sunumu öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, 2022 asgari ücretine ilişkin olarak," Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi. 

Bakan Bilgin," İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız." diye konuştu. 

3600 EK GÖSTERGE 

Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusunda ise,"  Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

 

{TITLE_STRIP}Abdulkadir Selvi, 'Çalışma yürütülüyor' dedi, 2022 yılı asgari ücreti için rakam verdi: 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT