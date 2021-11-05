Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız

Son dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesinin sunumu öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, 2022 asgari ücretine ilişkin olarak," Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Bakan Bilgin," İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusunda ise," Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Abdulkadir Selvi, 'Çalışma yürütülüyor' dedi, 2022 yılı asgari ücreti için rakam verdi: 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor