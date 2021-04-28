SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan 5G müjdesi: "Hizmete sunmayı hedefliyoruz" Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yerli 5G teknolojileri için heyecanımız katlanarak artıyor. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik. 2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yerli 5G teknolojileri için heyecanımız katlanarak artıyor. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik. 2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak, 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. AYRINTILAR GELECEK...