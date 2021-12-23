Son dakika | Bakanlık acı haberi duyurdu: Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Türk sanat müziğinin büyük bestekâr ve yorumcularından, Devlet Sanatçımız Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik." denildi.

Paylaşımın devamında merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

PROF. DR. ALÂEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?

1 Mart 1926'da Kilis'te doğan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın Tam adı "Mehmet Alaeddin" olan usta sanatçımız bestekar ve tıp doktorudur.

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi Yavaşça, 95 yıllık hayatına 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

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