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  3. Son dakika | Bakanlık açıkladı! 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Bakanlık açıkladı! 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi..

Son dakika | Bakanlık açıkladı! 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN 2021-32 operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs tarihinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1.000.000 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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