Son dakika | Bakanlık duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişimde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada," Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!" ifadeleri kullanılarak şunlar denildi:
"Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/MHkYcNublB