Stereografik ne demek, TDK'ya göre Stereografik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakanlık duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldüÖzer Hurmacı, "Astrolojiye inanıp onu aldattığımı düşünüyor" diyerek eşine boşanma davası açmıştı! Mihriban Hurmacı eşinden gördüğü şiddetle kan revan içinde kaldı!Son dakika Isparta'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek 5 Şubat 2022? Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek?Isparta'da hayat durdu! Saatlerdir süren elektrik kesintisi için Valilikten açıklama: Elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktırYapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıŞantöz ne demek, TDK'ya göre Şantöz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu'nu siyasi çizgisi üzerinden vurdu: Kendi sözünü iştahla yiyebilmiş olması çizgi değişimi değilse nedir?Günlük burç yorumları 5 Şubat 2022 Cumartesi | Boğa harekete geç! Başak, gönül bağı kurduğun her şeyden sorumlusun...Türkiye'nin günlerce konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde çarpıcı gelişme! Tutuklu Zekeriya O. tahliye edildi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Bakanlık duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

Son dakika | Bakanlık duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişimde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada," Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!" ifadeleri kullanılarak şunlar denildi:

"Barış Pınarı ve Zeytin Dalı  bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT