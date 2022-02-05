Son dakika | Bakanlık duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada," Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!" ifadeleri kullanılarak şunlar denildi:

"Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."