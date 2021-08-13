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  3. Son dakika | Bakanlık duyurdu! Selden etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan edildi

Son dakika | Bakanlık duyurdu! Selden etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan edildi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen selden etkilenen yerler için “mücbir sebep hali” ilan edildi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

Son dakika | Bakanlık duyurdu! Selden etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan edildi

Son dakika haberi... Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketinden etkilenen yerler için “mücbir sebep hali” ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı."

{TITLE_STRIP}Mücbir sebep ne demek? | Mücbir sebep hali nedir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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