Son dakika | Bakanlık duyurdu! TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi yapılacak illeri açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakanlık duyurdu! TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller

Son dakika... Vatandaşların büyük ilgi göstererek başvurduğu TOKİ bünyesinde başlatılan İlk Evim İş İş Yerim projesinde başvuru sürecinin tamamlanması sonrası hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar 12 ilde 21 bin 893 konut için kuralar tamamlandı. 17 - 28 Kasım tarihleri arasında 29 bin 363 konutun kurası çekilecek.

TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER

Kura çekimi yapılacak iller şöyle:

17 Kasım: Kilis 550 konut

17 Kasım : Muş 1150 konut

18 Kasım: Bingöl 1000 konut

18- 23 Kasım: Gaziantep 10 bin 24 konut

19 Kasım: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım: Erzincan 1147 konut

22 Kasım: Tunceli 250 konut

23 Kasım: Elazığ 1831 konut

24 Kasım: Adıyaman 2 bin 650 konut

26 Kasım: Malatya 2 bin 791 konut

28 Kasım: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

TOKİ sosyal konutta yeni kura tarihleri belli oldu! İşte o iller...

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