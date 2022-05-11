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  3. Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu!

Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurunda bulundu.

Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu!

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

TOPLUSAL BARIŞ VE HUZURA TEHDİT

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun tehdit edildiği belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu!

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resmen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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