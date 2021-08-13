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  3. Son dakika | Bakanlıktan afetzedelere yönelik flaş hamle: Biten ilaç raporları geçerli sayılacak!

Son dakika | Bakanlıktan afetzedelere yönelik flaş hamle: Biten ilaç raporları geçerli sayılacak!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporlarının geçerli sayılacağını belirtti.

Son dakika | Bakanlıktan afetzedelere yönelik flaş hamle: Biten ilaç raporları geçerli sayılacak!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporlarının geçerli sayılacağını belirtti.

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel felaketindeti dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Bilgin afetzedelerin ilaçlarıyla ilgili alınan kararı duyurdu.

Bakan Bilgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu,Bartın ve Sinop'taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı.Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak.

"Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız."

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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