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  3. Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni adımlar atacağız diyerek beklenen açıklamayı yaptı. İşte alınan yeni kararlar...

Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide yeni adımların planlandığını duyurmuştu. Bu kapsamda açıklanan bilgilere göre, GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

"Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

GES TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ BAŞLATILIYOR

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.
Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

ASGARİ GETİRİ GARANTİ OLACAK

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

Son dakika! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi! İşte alınan yeni kararlar!

 

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