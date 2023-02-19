Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre ağır hasarlı, "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olan yapılara girilmesi ve eşya alınması yasaklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin hasara yol açtığı yapılar için harekete geçildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara girilmeyecek, tahliyelerin koordinasyonu valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak, tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek.

Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak

Genelgede yer alan ifadeler şöyle:

1) Afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasaktır.

2) Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecektir.

3) Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve otuz günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşlarımızın eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacaktır.

4) Bu planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.

Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak

5) Uzman raporunda "Girilemez'' şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecektir.

6) Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak vb.) alımına müsaade edilecektir.

7) Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecektir. (Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasaktır. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi alınması kesinlikle yasaktır.).

8) Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır.

Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak

9) Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur.

10) Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde (artçı sarsıntı vb.) tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacaktır.

11) İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacaktır.

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