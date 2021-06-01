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  3. SON DAKİKA! Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma: Cinayet davasında taraflar birbirine girdi!

SON DAKİKA! Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma: Cinayet davasında taraflar birbirine girdi!

Son dakika haberi... Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasında, mahkeme çıkışı tarafların birbirine saldırdığı öğrenildi. Çıkan silahlı çatışmada 2 kişi vurularak yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA! Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma: Cinayet davasında taraflar birbirine girdi!

Son dakika haberi... Bakırköy Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasının sona ermesiyle birlikte, davalı ve davacı taraf mahkeme çıkışında kavgaya tutuştu. Silahların çekildiği kavgada, adliye karşısında bulunan otoparkta, iki kişi vurularak yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken görevliler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin gerekli önlemleri almasının ardından adliye önündeki kalabalık da dağıtıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama ise yapılmadı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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