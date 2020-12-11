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SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 17:37'de Balıkesir'de merkez üssü Susurluk olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre 4.1 şiddetindeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ''Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi..

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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