SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 17:37'de Balıkesir'de merkez üssü Susurluk olan bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre 4.1 şiddetindeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ''Susurluk ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi..