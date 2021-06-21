SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem: 3,5 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi web sitesi ve Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmelerde, Balıkesir'de bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntının şiddeti 3,5, merkez üssü ise İvridi ilçesi olarak açıklanırken derinliği ise 13,62 km olarak ölçüldü.

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