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  3. SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem: 3,5 ile sallandı!

SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem: 3,5 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, saat 15.36'da bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3,5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 13,62 km olarak açıklandı.

SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem: 3,5 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi web sitesi ve Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmelerde, Balıkesir'de bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Sarsıntının şiddeti 3,5, merkez üssü ise İvridi ilçesi olarak açıklanırken derinliği ise 13,62 km olarak ölçüldü.

 

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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