Son dakika | Balıkesir'de korkutan orman yangını!

Son dakika haberi... Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DURSUNBEY İLÇESİ'NDEKİ ORMAN YANGINI KONTOL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

Kırsal Doğancılar Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasındaki Bağlararkası mevkisinde, "Alfa Kulesi"nden fark edilen duman üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale etti. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.