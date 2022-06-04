Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Son dakika... AFAD, Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'unda aralarında olduğu çevre illerde hissedildi.
Deprem gerçeği bir kez daha kendini anımsattı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk deprem, Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te yerin 10.98 km altında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
İkinci deprem ise saat 01.58'te yerin 14.01 km altında 4.7 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedilirken gece saatlerinde depreme yakalanan vatandaşlar panik yaşadı.
Öte yandan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
30 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
Ayrıca ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2022
Büyüklük : 4.7 (ML)
Yer : Karesi (Balikesir)
Tarih-Saat : 04.06.2022, 01:58:57 TSİ
Enlem : 39.8133 N
Boylam : 27.9080 E
Derinlik : 14.01 km
Detay : https://t.co/sRwqgHGwUE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 4 Haziran 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.