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  3. Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika... AFAD, Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'unda aralarında olduğu çevre illerde hissedildi.

Deprem gerçeği bir kez daha kendini anımsattı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk deprem, Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat  01.13'te yerin 10.98 km altında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 01.58'te yerin  14.01 km altında 4.7 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedilirken gece saatlerinde depreme yakalanan vatandaşlar panik yaşadı. 

Öte yandan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

30 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Ayrıca ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

 

 

Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

AFAD SON DEPREMLER 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 4 Haziran 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildiSon dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildiSon dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildiSon dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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