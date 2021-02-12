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  3. SON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı'na sızma girişimde bulunan 3 terörist öldürüldü!

SON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı'na sızma girişimde bulunan 3 terörist öldürüldü!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulan son dakika haberine göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı'na sızma girişimde bulunan 3 terörist öldürüldü!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği ifadeleri kullanılarak teröristlerin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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