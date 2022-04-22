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  3. Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürmüştü! Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!

Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürmüştü! Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!

Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren, Can Göktuğ Boz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürmüştü! Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!

Son dakika! İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak Cengiz'i zalimce katleden Can Göktuğ Boz'un annesi, oğlunun çıkarıldığı mahkemede ceza almasını istememiş "Oğlumun psikolojik sorunları var, ceza değil tedavi alması gerekli" diyerek katilin hastalığını öne sürmüştü. Boz ise, "Ben hasta değilim, uzaktan eğitim dahi alıyorum" demiş, annesinin tezini mahkeme heyeti önünde reddetmişti. 22 Nisan 2022 tarihi itibariyle Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai rapor okundu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu.

Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürmüştü! Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Boz’a takdiri indirim uygulamadı. 

Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürmüştü! Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!

Rapora karşı söz verilen tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, "Bir özel hastane doktoru benim beyin hücresindeki zararımdan dolayı ölebileceğimi söylemişti. Beyin hücresi zararım olarak Türkiye'de en çok zarar gören hasta olabilirim" dedi. Mahkeme Başkanı sanığa bunu kimin söylediğini sorunca, sanık Boz, "Kimse söylemedi, bu benim tahminim" dedi.

Son dakika! Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürmüştü! Can Göktuğ Boz'un cezası belli oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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