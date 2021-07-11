Son dakika | Başpehlivan belli oldu!

Son dakika haberi... Geçen cuma günü Edirne'de başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Rakibini yenen Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu.

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başarısı ile öne çıkan ve 2021 sezonunda da finalde mücadele eden ve İsmail Koç'u yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Ali Gürbüz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ali Gürbüz kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?