Son dakika | Batman'da askeri tesise saldırı girişimi! Valilikten açıklama geldi

Son dakika haberi... Batman Havaalanı yakınlarında peş peşe büyük patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ikinci patlamanın ardından, havaalanı civarında yoğun silah sesleri duyulduğu belirtildi ve olay mahalline ambulans ile zırhlı araç sevk edildiği öğrenildi.

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası konuya ilişkin Batman Valiliği'nden açıklama yapıldı. Batman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur."