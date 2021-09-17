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SON DAKİKA! BDDK'dan tüketici kredisi kararı!

SON DAKİKA! BDDK açıkladı: 50 bin lira üzerindeki tüketici kredileri 24 ayı aşamayacak!

SON DAKİKA! BDDK'dan tüketici kredisi kararı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 50 bin lira üzerindeki tüketici kredilerinde vade sınırını 36 aydan 24 aya indirdi. Bu tutarın altındaki kredilerde vade sayısı 36 ay olarak devam edecek. 

Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarihli, yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine

Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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