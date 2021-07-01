Son dakika | BDDK'tan flaş kredi kartı kararı: O ürünlerde taksit sayısı düşürüldü

Son dakika... Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksit sayısını düşürdü. Alınan karara göre TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar ürünlere kredi kartına 4 taksit yapılacak. Mobilya ve beyaz eşya alımında ise kredi kartına taksit sayısı 12 aydan 9 aya indi.

Ayrıca basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.

TAŞIT KREDİLERİNE AYAR

Taşıt alımında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.

300 bin ile 750 bin TL arasındaki araçlarda vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.

750 bin - 1,5 milyon TL arasındaki araçlarda vade sınırı 24 aydan 12 aya düşürüldü.

Kaynak: Dünya