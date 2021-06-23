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  4. Son dakika | Beklenen oldu: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme uzattı

Son dakika | Beklenen oldu: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme uzattı

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Nando De Colo'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Son dakika | Beklenen oldu: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme uzattı

Yeni sezon yapılanması kapsamında 6 oyuncu ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran İsmet Akpınar, Devin Booker ve Marial Shayok ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe Beko, sözleşmesi sona eren Nando De Colo ile nikah tazeledi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada Fransız oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı açıkladı.

Son dakika | Beklenen oldu: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme uzattı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2019-20 sezonunda katılan ve EuroLeague tarihinin en değerli guardlarından biri olan Fransız sporcumuz Nando De Colo (1.96, 1987) ile takımımız arasındaki anlaşma, 2021-2022 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Kariyeri başarılarla dolu olan, EuroLeague’de üç kez en iyi beşe, üç kez de en iyi ikinci beşe seçilmiş, iki kez şampiyonluğa ulaşmış, bir kez normal sezon MVP’si ve bir kez de Final Four MVP’si olmuş, aynı zamanda Fransa Milli Takımı’yla da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sayısız başarılar kazanmış Nando De Colo, bir sezon boyunca Fenerbahçe Ailesi’nin parçası olmaya devam edecek.

Son dakika | Beklenen oldu: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme uzattı

Nando De Colo, geride bıraktığımız EuroLeague sezonunda 32 maçta forma giyerek 15.8 sayı, 3.9 asist, 3.2 ribaund, 1.4 top çalma, 18.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Sporcumuz, bu performansıyla EuroLeague’de sezonun en iyi ikinci beşinde kendisine yer buldu.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nando De Colo’ya Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. "

Son dakika | Beklenen oldu: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme uzattı

Tayfun Altuntaş
Editör
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