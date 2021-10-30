Son dakika Beşiktaş haberleri: Michy Batshuayi sakatlandı mı? Batshuayi sakatlığı ne? Beşiktaş'ın Süper Ligin 11.haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Atakaş Hatayspor maçının 24.dakikasında Belçikalı forvet Michy Batshuayi sakatlık yaşadı. Peki Michy Batshuayi sakatlandı mı? Batshuayi sakatlığı ne?

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Süper Lig'de şampiyonluğun favorileri arasında yer alan Beşiktaş, ligin 11.haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleye Pjanice ve Josef'ten yoksun çıkan Beşiktaş yine sakatlık kabusu yaşadı. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'den kötü haber geldi. MİCHY BATSHUAYİ SAKATLANDI MI? BATSHUAYİ SAKATLIĞI NE? Yıldız forvet oyuncusu Batshuayi mücadelenin 22.dakikasında topsuz alanda arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin tedavisini gerçekleştirdiği Batshuayi yeniden oyuna dönse de maça devam edemedi. Batshuayi'nin yerine 24.dakika Kenan Karaman oyuna girdi. Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır. Tayfun Altuntaş Editör