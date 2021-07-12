Son dakika | Beşiktaş, Mehmet Topal'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberi... Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sağlık kontrolünden geçen Mehmet Topal, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Deneyimli futbolcu, yayımlanan videoda "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında paylaştığı video:

MEHMET TOPAL KİMDİR?

Mehmet Topal, üç farklı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir) Süper Lig şampiyonluğu yaşamış tek futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçmiştir.

Mehmet Topal hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mehmet Topal kimdir?