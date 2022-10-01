Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, kontratı sezon sonunda sona erecek olan 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile nikah tazeledi. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler."

Haberin Devamı

ERSİN DESTANOĞLU'NUN KARİYERİ

Kariyerinde 144 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 169 gol yedi, 46 maçta kalesini gole kapattı. 21 yaşındaki eldivenin bonservis bedeli Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.