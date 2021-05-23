Son dakika | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak

Son dakika haberi... Premier Lig'de 2020-2021 sezonu TAMAMLANDI. Son hafta alınan sonuçlar, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı sevindirdi.

Beşiktaş, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti.

İNGİLİZ KULÜBÜ CHELSEA, TOTTENHAM SAYESİNDE BİLETİ KAPTI

Londra ekibi, son hafta Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına karşın Leicester City'nin yenilgisi sayesinde sezonu ilk 4'te bitirdi. Liverpool da Crystal Palace engelini 2 golle geçti ve 3. sıradan Devler Ligi biletini aldı.

Leicester City iki kez öne geçtiği maçta Tottenham'a 4-2 yenildi ve 5. sırada kaldı.

Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'e girememesi durumunda Şampiyonlar Ligi finali, Beşiktaş'ın kaderini etkileyecek.

Londra ekibi, 29 Mayıs'ta Porto'da oynanacak finalde Manchester City'i devirmesi halinde siyah-beyazlılar ön eleme oynamak zorunda kalacak. Chelsea'nin kendi liginden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması, finalin bu konudaki etkisini sona erdirdi.

Premier Lig'de alınan sonuçlar ile son puan durumu şu şekilde:

Leicester-Tottenham: 2-4

Aston Villa-Chelsea: 2-1

Liverpool-Crystal Palace: 2-0

Puan durumu

1)Manchester City - 86

2)Manchester United - 74

3)Liverpool - 69

4)Chelsea - 67

5)Leicester - 66

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