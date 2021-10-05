Son dakika | Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş - Sivasspor maçında faul bekledikleri pozisyonu hakemin devam ettirmesi sebebiyle sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Sergen Yalçın 'Sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 01.10.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. (1-2) Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi ADEM KART'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi BURAK CAN COŞKUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ERKAN KOTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi FARUK AKINCI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BAKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 01.10.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK (3-1) Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR (1-1) Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. (1-2) Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR (0-1) Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. (2-3) Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MEHMET ÖMEROĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK BAKIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

'Sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sergen Yalçın, 1 ila 3 maç arası ceza alabilir.

CEZA ALMASI DURUMUNDA

Sergen Yalçın, 1 maç ceza alması durumunda, cezasını Başakşehir müsabakasında çekecek ve Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinden takımının başında olacak. Sergen Yalçın, 1 ve üzeri ceza alması durumunda derbide takımının başında olamayacak.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET (MADDE 36)

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya

taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan veya itibarsızlaştırmaya çalışan sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.-TL’de 65.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 8.000.-TL’den 25.000.-TL’ye kadar, 3. Lig

kulübü yöneticileri için 5.000.-TL’den 10.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 40.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 20.000.- TL’den 100.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 13.000.-TL’den 65.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 6.500.-TL’den 33.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.