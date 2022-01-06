Son dakika | Beşiktaş yönetiminden Önder Karaveli kararı

Son dakika haberi... Süper Kupa zaferi sonrası Beşiktaş yönetimi bir toplantı yaptı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre; Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edilecek.

Önder Karaveli ile yeni bir mukavele yapılacak ve maaşında iyileştirme yapılacak.

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Önder Karaveli antrenörlük kariyerine 2012 yılında Beşiktaş u21 takımında yardımcı antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Başakşehir altyapısı, Dardanelspor ve Kestel Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Karaveli 2018 yılında yeniden Başakşehir'e dönerek altyapı takımlarını çalıştırmaya başladı.2020 yılının başında Qarabağ takımında Genel Müdür Yardımcısı olan Karaveli, 2021 yılı itibari ile Beşiktaş altyapısında teknik direktörlük görevini yürütüyor.

Önder Karaveli hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

Önder Karaveli kimdir?