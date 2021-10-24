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  4. Son dakika | Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika | Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Galatasaray mücadelesi öncesi siyah beyazlılar, kamp kadrosunu açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'de 10. hafta öncesinde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ta N'Sakala, Gökhan Töre, N'Koudou, Atiba ve Mehmet Topal maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Batshuayı, Oğuzhan, Can, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Walinton, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Umut, Teixeira

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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