Son dakika | Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi sakat oyuncuların durumu belli oldu! Montero'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Spor Kulübünden sakat futbolcuların son durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

PJANİC VE ATİBA'DAN KÖTÜ HABER

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

KENAN KARAMAN'IN PARMAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

MONTERO'NUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."