Akıman isminin anlamı nedir, Akıman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?TVF Basın Sözcüsü Ebrar Karakurt'un arkasında durdu: "Herkesin hayatı kendisine aittir!"Beyhani isminin anlamı nedir, Beyhani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ağagül isminin anlamı nedir, Ağagül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rebihat isminin anlamı nedir, Rebihat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika! Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!Perdane isminin anlamı nedir, Perdane ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bilgen isminin anlamı nedir, Bilgen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Necime isminin anlamı nedir, Necime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Menice isminin anlamı nedir, Menice ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Son dakika! Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Son dakika! Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Son dakika! Beşiktaş'ta geleceği bir türlü netleşmeyen ve hakkında sürekli iddialar ortaya atılan Adem Ljajic'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Son dakika! Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Son dakika haberi... A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre takımdan gönderilmek istenen ancak ayrılmayı kabul etmeyen Adem Ljajic, Siyah beyazlı yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş, oyuncunun takımla birlikte antrenmanlarda da yer almasını istemediği için oyuncunun ayrı bir sahada çalışacağı ifade edildi.

Son dakika! Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Yıldız futbolcu bu akşam saat 18.00'da yapılacak antrenmanda yer almayacak. Öte yandan bu gelişme sonrasında, siyah beyazlı ekibin 8 numarada oynayan pasör bir orta saha transferi yapmasının planladığı ifade edildi.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT