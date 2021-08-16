Son dakika! Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı!

Son dakika haberi... A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre takımdan gönderilmek istenen ancak ayrılmayı kabul etmeyen Adem Ljajic, Siyah beyazlı yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş, oyuncunun takımla birlikte antrenmanlarda da yer almasını istemediği için oyuncunun ayrı bir sahada çalışacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu bu akşam saat 18.00'da yapılacak antrenmanda yer almayacak. Öte yandan bu gelişme sonrasında, siyah beyazlı ekibin 8 numarada oynayan pasör bir orta saha transferi yapmasının planladığı ifade edildi.