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  3. Son dakika| Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması: Haberlerin gerçekle ilgisi yoktur

Son dakika| Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması: Haberlerin gerçekle ilgisi yoktur

Son dakika... Beşiktaş Kulübü, forvet oyuncusu Alexander Sorlöth ile ilgilendiklerine ilişkin haberi yalanladı.

Son dakika| Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması: Haberlerin gerçekle ilgisi yoktur

Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sorlöth için çıkan transfer haberleri hakkında siyah beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada Genel Müdür ve  Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Alexander Sörloth ile ilgilendiği belirtilen haberlerin gerçek dışı olduğunu, Kazancı'nın bu konuda bir beyanatının olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yazılı ve görsel medyada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı kaynak gösterilerek yapılan ve futbolcu Alexander Sörloth ile ilgilendiğimizi belirten haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Sayın Ceyhun Kazancı’nın hiçbir medya kuruluşuna bu konuyla ilgili bir beyanı olmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Son dakika| Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması

Bölge Gündem Editör Ekibi
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