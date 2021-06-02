SON DAKİKA| Beyoğlu'nda yangın paniği! Halı yıkama fabrikasında yangın çıktı

Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nda 2 katlı halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.