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SON DAKİKA| Beyoğlu'nda yangın paniği! Halı yıkama fabrikasında yangın çıktı

SON DAKİKA| Beyoğlu'nda yangın paniği! Halı yıkama fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.

SON DAKİKA| Beyoğlu'nda yangın paniği! Halı yıkama fabrikasında yangın çıktı

Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nda 2 katlı halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

 

 

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