SON DAKİKA| Beyoğlu'nda yangın paniği! Halı yıkama fabrikasında yangın çıktı
SON DAKİKA| Beyoğlu'nda yangın paniği! Halı yıkama fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.
Beyoğlu'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu'nda 2 katlı halı fabrikasında çıkan yangın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binada yaşayanlar tahliye ediliyor. pic.twitter.com/FZoVGQHgIa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021