Son dakika! Binali Yıldırım'dan kritik açıklama!

Son dakika! Oy sayımı devam ederken AK Parti İstanbu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy sayımı devam ederken açıklama yaptı.

Binali Yıldırım'dan açıklama geldi ve Yıldırım: Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum."

"RAKİBİM ÖNDE GÖTÜRMEKTEDİR"

Binali Yıldırım'ın açıklamasında öne çıkan satır başları:

"Saat 19.16 YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırdı. Seçimleri rakibim önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum.

Teşkilat mensuplarımıza projelerimizi dinleyen İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum.

"KENDİSİNE YARDIMCI OLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kusursuz işlediğini ortaya koymuştur.

Bu sonuçların İstanbul'un geleceğini hayırlar getirmesine Rabbimden niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Kendisine yardımcı olmaya da devam edeceğim.

Bu sonuçlar 15 milyon için hayırlı olsun. "