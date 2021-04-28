Son dakika | BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi
Son dakika haberi... Türkiye’de, BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi.
Son dakika haberi... Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları da ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.