Skandal olaya Twitter'da tepki: #PoliseVuranEllerKırılsınSon dakika | BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendiSağlık Bakanı Fahrettin Koca korkutan gelişmeyi duyurdu: İstanbul'da görüldüFormula 1 İstanbul'da mı yapılacak? | Formula 1 Türkiye hangi tarihlerde yapılacak? | Türkiye GP açıklamasıSon dakika | Formula 1 yeniden İstanbul'daTarih verdi! Bakan Koca "Anlaşma sağlandı" diyerek duyurduGöksel Bozkurt kimdir? | Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni mi oldu? | Anka Haber Ajansı yeni Genel Yayın Yönetmeni kimdir?Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm full, tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izleSputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika | BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi

Son dakika | BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi

Son dakika haberi... Türkiye’de, BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi.

Son dakika | BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları ertelendi

Son dakika haberi... Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları da ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT