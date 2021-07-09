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  3. Son dakika | Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Cilvegözü Sınır Kapısı kararı!

Son dakika | Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Cilvegözü Sınır Kapısı kararı!

Son dakika haberi...Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Son dakika | Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Cilvegözü Sınır Kapısı kararı!

Son dakika haberi...“Suriye’ye sınır ötesi yardım mekanizması” olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir sene daha açık kalması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda yarından itibaren kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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