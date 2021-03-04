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Son dakika | Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde helikopter düştü!

Son dakika haberi: Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi.

Son dakika haberi: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde kırsal alanda bir helikopter düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibatın kesildiği ifade edilirken arama çalışmalarına başlanılması için bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter sevk edildiği ve çalışmaların bir an önce başladığı belirtildi.

Son dakika | Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde helikopter düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini duyurdu.

9 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Yaralı personellerin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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