İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bitlis'te teröristlere çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu

Bitlis'te teröristlere çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu

Son dakika haberine göre "Bitlis'te “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi.

Bitlis'te teröristlere çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika bilgisine göre: "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında PKK'lı teröristlerle yaşanan sıcak temasta, 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı.

"Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT