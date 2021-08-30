Son dakika | BM Güvenlik Konseyi'nden flaş 'Kabil Havalimanı' kararı Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER! 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡