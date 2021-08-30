Mercedes Morr kimdir? | İnstagram hesabı nedir? | Mercedes Morr neden öldü?İntihar mı yoksa cinayet mi? Ünlü sosyal medya fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulunduSon dakika | BM Güvenlik Konseyi'nden flaş 'Kabil Havalimanı' kararıBakan Koca açıkladı! 4 il daha maviye döndüÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 30 Ağustos 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıLyme hastalığı nedir? | Belirtileri nelerdir? | Ölümcül mü? | Lyme hastalığı tedavisi nedir?Elisabeth Kieselstein Cord Hamm kimdir? | Ne hastasıydı? | Elisabeth Kieselstein Cord Hamm neden öldü?Acılar içinde öldü! ABD'li ünlü sanatçı Elisabeth Kieselstein Cord Hamm hayata gözlerini yumduSon dakika | Ozan Kabak, Norwich City'e transfer olduProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan vatandaşlara çağrı: Engellemeliyiz!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | BM Güvenlik Konseyi'nden flaş 'Kabil Havalimanı' kararı

Son dakika | BM Güvenlik Konseyi'nden flaş 'Kabil Havalimanı' kararı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

Son dakika | BM Güvenlik Konseyi'nden flaş 'Kabil Havalimanı' kararı
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT