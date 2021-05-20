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  3. Son dakika | BM'de Filistin oturumu! Bakan Çavuşoğlu: Saldırılar mübarek Ramazan'da gerçekleşti

Son dakika | BM'de Filistin oturumu! Bakan Çavuşoğlu: Saldırılar mübarek Ramazan'da gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda yapılması gereken sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika | BM'de Filistin oturumu! Bakan Çavuşoğlu: Saldırılar mübarek Ramazan'da gerçekleşti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." derken, Bozkır da "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." ifadeleri ile İsrail'e tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldü.

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Temel insan hak ve adaletin karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmaktır. Mevcut durum Filistinlilerin ibadet özgürlüğünün engellenmesi ve zorla evlerinden tahliye edilmesinden kaynaklanmıştır.

Yardım kuruluşlarının bile olduğu binalar bombalanmıştır. Bu olaylar tamamen savaş suçudur. İsrail'in son Gazze'ye yönelik saldırıları bu toprakları dünyanın en büyük açık alan hapishanesine döndürdü. Bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini gösteren haritadır.

Bu haritayı dünya iyi görsün, İsrail'in Filistin topraklarını nasıl çaldığını iyi görsün. İsrail oldu bitti yaratmaya çalışıyor.

Şu anda yapılması gereken sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerekmektedir.

BMGK sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür. Uluslararası barışın korunmasında konsey bir kez daha eylemsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyütür çağrısının nedeni de budur.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak için ahlaki tepkiler almanın vakti gelmiştir. Gazze'ye insanı yardımların ulaştırılabilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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