Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi’ne işgal girişimi

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına karşın eylemci grup Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplandı.

Eylemciler, rektör Melih Bulu'nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini söyleyerek işgal girişiminde bulundu. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar attı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve atama kararları Boğaziçi Üniversitesi de dahil 5 üniversitenin rektörü değişmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu olmuştu.

3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Rektörlüğü’ne atandıktan sonra öğrenci, öğretim üyeleri ve mezunların tepkileriyle karşılaşan Prof. Dr. Melih Bulu, protestolara ilişkin “Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerle enerjilerini atmayı severler. Bunu bir sorun olarak görmüyorum” demişti.

Bir gazeteye özel açıklamalarda bulunan Bulu, "Tepkileri bekliyordum. Ben değişim lideriyim. Kendi çalıştığım alan olan rekabet stratejileri devamlı rakiplerle baş edip, onların önüne nasıl geçeceğimiz konusunda çalışan bir bilim alanı. Boğaziçi markasını hak ettiği yere nasıl taşırım konusuna kafa yoracağım. Zaman içinde ben bunları somut olarak yaptıkça tanıyacaklar, takdir edecekler. İlk zamanlar benzer tepkileri Haliç Üniversitesi’nde de almıştım. Bu kadar ulusal boyutta taşınmamıştı. Zaman içinde herkes görecek ki aslında bu değişim bizim için iyi. Ben diyorum ki Boğaziçi ilk yüze girecek dünyada. Bizim üniversitemiz aslında hak ettiği yerde değil, çok daha yukarıda olması lazım dünya klasmanında." demişti.

Bulu, kendisini tanıyan akademisyenlerden tepki değil tebrik mesajları aldığına değinerek"Uzun yıllar burada okudum, ders verdim. Ve irtibatımı koparmadım. En keyif aldığım şeylerden biri de Kennedy Lodge’da oturup hocalarla yemek yemekti. Beni tanıyanlardan tepki gelmedi, aksine ciddi tebrik, “Senin yanındayız” mesajları geldi. Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Ben hocalarla ilgili somut bir şey görmedim. Belki bir iki hocamızın olabilir, bunu normal karşılamak lazım. Onlarla da toplanıp çay, kahve içtiğimizde, beni tanıdıklarında çok daha iyi noktaya geleceğimizden eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Melih Bulu'nun göreve gelmesinin ardından akademisyenler ve öğrencilerden gelen tepkiler çığ gibi büyürken Rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal da 6 Ocak'ta yaptığı paylaşımla LinkedIN hesabı üzerinden istifasını duyurmuştu.