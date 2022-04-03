Son dakika | Bolu Dağı Tüneli'ndeki heyelan sonucu kapanan yolda son durum! Vali Ahmet Ümit'ten beklenen açıklama!
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten beklenen açıklama geldi.
Son dakika...Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı
Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan son açıklamada, "Aksilik olmazsa yarın yol açılabilir" ifadeleri kullanıldı.