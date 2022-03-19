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  3. Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!

Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!

Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Korkunç kazada 18 araç birbirine girerken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin yeni detayları paylaştı.

Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!

Son dakika! Bolu Tüneli'nde, 18 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 17 kişi yaralanırken 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine  bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Son olarak Bakan Koca'dan son duruma ilişkin yeni bilgiler geldi.

Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!

"HASTANELERE NAKLEDİLDİLER"

Koca yaptığı bilgilendirme paylaşımında "Saat 14.47’de Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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